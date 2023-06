തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കാൻ രാത്രി 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട യോഗം; 2024 ലക്ഷ്യമിട്ട് മോദിയും അമിത് ഷായും

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ ബുധനാഴ്ച രാത്രി യോഗം ചേർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തി ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് യോഗം. അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട യോഗം പാർട്ടിയിലും മറ്റും പദവി വഹിക്കുന്നവരുടെ മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് (യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് – യുസിസി) എന്നതുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയമാണ് തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ബിജെപിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും യോഗത്തിൽ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, ഛത്തിസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സ്വികരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടായി. രാജസ്ഥാനില്‍ എതിരാളികളോടുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബിജെപി നേതാക്കളും ഒരുമാസം നീണ്ടു നിന്ന ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള ജനപിന്തുണ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ബിജെപി നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: In BJP's Late-Night Meet, 2024 Polls And Reshuffle On Agenda