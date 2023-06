‘ഡിഎംകെ കുടുംബ പാർട്ടി, തമിഴ് ജനതയാണ് കുടുംബം’: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചരിത്രമറിയില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙ ഡിഎംകെയിൽ കുടുംബാധിപത്യമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു മറുപടിയുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. പ്രധാനമന്ത്രിക്കു ചരിത്രമറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ കുടുംബ പാർട്ടി തന്നെയാണെന്നു പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാടും തമിഴ് ജനതയുമാണു കരുണാനിധിയുടെ കുടുംബമെന്നും സ്റ്റാലിൻ വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഭോപാലിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണു ഡിഎംകെ ഒരു കുടംബ പാർട്ടിയാണെന്ന ആരോപണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉന്നയിച്ചത്.



അതേസമയം കേന്ദ്രസർക്കാർ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെയും സ്റ്റാലിൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ മതങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്നത്. ഈ ശ്രമത്തിനു ജനങ്ങള്‍ തക്കതായ മറുപടി നൽകുമെന്നും സ്റ്റാലി‍ൻ പറഞ്ഞു.

