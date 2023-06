പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനീക്കം: അടുത്ത യോഗം ബെംഗളൂരുവിൽ, സംസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും

മുംബൈ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുമിച്ച് നേരിടാനായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യനീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ യോഗം ബെംഗളുരുവിൽ ചേരുമെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ജൂലൈ 13,14 തീയതികളിലാകും യോഗമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പട്‌നയിൽ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ ഐക്യനീക്കയോഗത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അസ്വസ്ഥനാണെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാമത്തെ യോഗം ഷിംലയിൽ ജൂലൈ 10ന് ചേരാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് യോഗം ബെംഗളുരുവിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നാണ് വിവരം. ഐക്യനീക്കത്തിന്റെ അജണ്ടയാകും മുഖ്യചർച്ച. പാർട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എതെല്ലാം തരത്തിൽ സഹകരിച്ചു പോകാനാകുമെന്നത് ചർച്ചയാകും, ഇവിടങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയാകും. പട്ന യോഗത്തിൽ എതെല്ലാം തരത്തിൽ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച.

പ്രതിപക്ഷഐക്യനീക്ക യോഗത്തെ ഫോട്ടോ സെഷൻ യോഗമെന്നാണ് ബിജെപി പരിഹസിച്ചത്. ഇവർക്കിടയിൽ‍ ഐക്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

