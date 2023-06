അനധികൃത ബോർഡുകൾ, തോരണങ്ങൾ: മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിടിവീഴും

തിരുവനന്തപുരം∙ പാതയോരങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യാത്തതും അനധികൃത ബോർഡുകൾ, തോരണങ്ങൾ, കൊടിക്കൂറകൾ, ഫ്ലക്സുകൾ എന്നിവ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ചവർക്കെതിരെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം. വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് അധിക നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. 2018 മുതലുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിച്ചാണു കോടതി ജൂൺ 8ന് ഉത്തരവിട്ടത്.



പാതയോരങ്ങളിൽനിന്ന് അനധികൃത ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടിതോരണങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു തദ്ദേശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ജില്ലാതല മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ച് 2022 ഡിസംബറിൽ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ അനധികൃത ബോർഡുകളും തോരണങ്ങളും കൊടിക്കൂറകളും ഫ്ലക്സുകളും നീക്കം ചെയ്തു പ്രത്യേക ഏരിയയിലേക്കു മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. പ്രത്യേക ഏരിയയിലേക്കു മാറ്റിയ ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി നോട്ടിസ് നൽകണം. 7 ദിവസത്തിനകം ഇവ നീക്കം ചെയ്യണം.

പ്രത്യേക ഏരിയയിലേക്കു മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ ചെലവ് അവ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽനിന്ന് ഈടാക്കണം. നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടും നടപടി എടുക്കാത്തവർക്ക് എതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചശേഷം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഉത്തരവുകള്‍ പാലിക്കാതെ ഇവ സ്ഥാപിച്ച പരസ്യ ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്തി ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

