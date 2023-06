പുട്ടിൻ ‘തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും’ റഷ്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണാമറയത്ത്; അറസ്റ്റില്‍?

ലണ്ടൻ∙ റഷ്യയിൽ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടയിലും പൊതുയിടത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വാഗ്നർ മേധാവി യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിൻ അട്ടിമറി നീക്കത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷവും പൊതുയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ റഷ്യയുടെ സൈനിക മേധാവി വെലാരി ഗെരാസിമോവ് വിമുഖത കാണിച്ചു. ജൂൺ 9നുശേഷം ഒരു പത്രപ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



പാശ്ചാത്യ സൈനിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നതു പ്രകാരം റഷ്യയുടെ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ബ്രീഫ്കേസുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അറുപത്തിയേഴുകാരനായ ഗെരാസിനോവ്. യുക്രെയിനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് ഗെരാസിമോവാണ്. യുക്രെയിനിലെ റഷ്യൻ സേനയുടെ ഡപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡറും സിറിയൻ സംഘർഷങ്ങളിലെ സൂത്രധാരനുമായ ജനറൽ സെർജി സുറോവിക്കിനും പൊതുവിടങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. റഷ്യയിലെ ആഭ്യന്തരകലാപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പങ്കുണ്ടോ എന്നതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സുറോവിക്കിൻ അറസ്റ്റിലായി എന്നതു സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പുകളും ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമാണ് റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം. സുറോവിക്കിന്റെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചു ചില റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ സൈനികവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭ്യമല്ല.

സൈനികതലത്തിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകുമെന്ന രീതിയിലും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പുട്ടിന്റെ വിശ്വസ്തരെന്നു കരുതുന്ന ചിലരുടെ പദവി ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഏതു രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നു സംബന്ധിച്ചു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഗെരാസിനോവിനെ താഴെയിറക്കാനായി പ്രിഗോഷിൻ മെനഞ്ഞ തന്ത്രമാണ് ആഭ്യന്തര കലാപമെന്നാണു ചില സൈനിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

അപ്രതീക്ഷിത പടനീക്കത്തിലൂടെ റഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ച വാഗ്നർ കൂലിപ്പട്ടാളം പിന്നീടു പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയ്ക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി കലാപസേന പിന്തിരിഞ്ഞത്. അതിനു മുൻപു പിടിച്ചെടുത്ത റോസ്തോവ് നഗരത്തിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനവും വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ സ്ഥിതി ശാന്തമായിട്ടുണ്ട്. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെ തടയാൻ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം മോസ്കോയിലും റോസ്തോവിലും തമ്പടിച്ചിരുന്ന ചെചൻ കൂലിപ്പട്ടാളവും പിന്മാറി. റഷ്യൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം തുടരാൻ വാഗ്നർ പോരാളികളോടു നേതാവ് യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിൻ നിർദേശിച്ചു. വാഗ്നർ സംഘാംഗങ്ങളെ റഷ്യൻ സേനയിലെടുക്കാമെന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയെന്നാണു വിവരം. കലാപത്തിനു ശ്രമിച്ചതിനു പ്രിഗോഷിനും പടയ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്നു റഷ്യ അറിയിച്ചിരുന്നു.

