മലപ്പുറം∙ കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവള റണ്‍വേ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒരു മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നു മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്‍. റണ്‍വേ വികസനത്തിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവള റണ്‍വേയുടെ നീളം കുറക്കേണ്ടി വരുമെന്നു കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനോടായിരുന്നു മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്‍റെ മറുപടി. ‌‌

റണ്‍വേ വികസനത്തിനു വേണ്ടി കരിപ്പൂരില്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വില നിര്‍ണയിച്ച് ഉടമകളുമായി ധാരണയില്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനം കൂടി പൂര്‍ത്തിയായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം അടുത്ത മാസം തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായേക്കും. ഭൂമി മണ്ണിട്ട് ഉയര്‍ത്താനുള്ള ചെലവുകള്‍ അടക്കം എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി വഹിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വിവരങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യോമയാന മന്ത്രിയെ അറിയിക്കും. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറുന്നതോടെ നിലവിലെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍നിന്ന് കേന്ദ്ര വ്യാമയാന മന്ത്രാലയം പിന്‍മാറിയേക്കും.

