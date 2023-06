സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസ് വിവരങ്ങളുടെ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണം: കർശന നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ കൈമാറുന്നതിനു വിജിലൻസ് ഓഫിസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡുകൾ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസിലും കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശം. പല സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും വിജിലൻസ് ഓഫിസുകളെ സംബന്ധിച്ച ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകിയത്. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലന്‍സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിജിലൻസ് ഓഫിസിന്റെയും വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡുകളിൽ പരിഷ്കാരം വരുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. ഓഫിസുകളിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ചു വിജിലൻസ് സർക്കാരിനു കത്തുനൽകിയിരുന്നു.

സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസ് ഓഫിസുകളുടെ നമ്പരുകൾ ബോർഡുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതി വർഷങ്ങളായുണ്ട്. എന്നാൽ പല ഓഫിസുകളിലും ആരും കാണാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ആവർത്തിച്ചു നിർദേശിച്ചിട്ടും ചില ഓഫിസുകൾ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ല. തുടർന്നാണു വിവിധ ഓഫിസുകളിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കി വിജിലൻസ് സർക്കാരിനു കത്തുനൽകിയത്. ജനങ്ങൾക്കു വിജിലന്‍സിനെ വേഗം സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ബോർഡുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. ബോർഡുകളിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിലും നിർദേശങ്ങൾ നൽകും. വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്തെ നമ്പരും ടോൾഫ്രീ നമ്പരും വാട്സാപ് നമ്പരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസും പുതുതായി ബോർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ജില്ലാ ഓഫിസുകളുടെ വിവരങ്ങളും നോട്ടിസ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വർഷം 31 ട്രാപ്പ് കേസുകളിലായി 36 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണു പിടികൂടിയത്. റവന്യൂവകുപ്പിൽനിന്നാണു കൂടുതൽ ഉദ്യോസ്ഥർ (9). തദ്ദേശവകുപ്പാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്(7). ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് (4).

English Summary: Vigilance office details should be included in government office