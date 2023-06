മലപ്പുറം∙ തിരൂരങ്ങാടി കുണ്ടൂരില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് തെരുവു നായ്ക്കള്‍. നാല് നായ്ക്കളാണ് കടിക്കാനായി പാഞ്ഞടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. പല വഴിക്കോടിയ കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ കയറിയാണ് രക്ഷപെട്ടത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് കുട്ടി നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇറങ്ങിയാണ് നായ്ക്കളെ ഓടിച്ചത്.

English Summary: Children just escaped from a stray dog attack in Malappuram