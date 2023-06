‘ആ സഖ്യചർച്ച ഒരു ‘ഗൂഗ്ളി’; അധികാരത്തിനായി ബിജെപി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് തുറന്നുകാട്ടാൻ’

മുംബൈ∙ 2019ലെ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ബിജെപിയുമായി സഖ്യരൂപീകരണ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. എന്നാൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ‘ഗൂഗ്ളി’യായിരുന്നെന്നും അധികാരത്തിനായി ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാൻ ബിജെപി തയാറാണെന്നു തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു ഇതെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് എൻസിപിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പവാർ.

‘‘2014ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിയെ എൻസിപി പുറത്തുനിന്നു പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എൻഡിഎ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. 2019ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷവും ബിജെപിയുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെയും അജിത് പവാറിന്റെയും സത്യപ്രതിജ്‍ഞയ്ക്കു ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് ഞാൻ മനസ്സുമാറ്റിയെന്നും സർക്കാർ അധികകാലം നിലനിന്നില്ലെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണക്കു കൂട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തിനാണെന്നു വച്ചാൽ അധികാരത്തിനായി ബിജെപി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് തുറന്നു കാട്ടാൻ, എന്നാൽ എൻസിപി അധികാരത്തിനു പിന്നാലെ പോകില്ലെന്നു തെളിയിക്കാനും.

രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് എൻസിപി തീരുമാനം മാറ്റിയെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് തീരുമാനം മാറ്റിയെങ്കിൽ ഫഡ്നാവിസ് എന്തിനാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ ഓഫിസിലെത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. എൻസിപിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നോ? സർക്കാർ താഴെ വീണു, അദ്ദേഹത്തിനു രാജിവയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്തതു കൊണ്ട് ബിജെപിയുടെ തനിനിറം തുറന്നുകാട്ടാനായി. അധികാരമില്ലാതെ അവർക്കു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു തുറന്നുകാട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ എപ്പോൾ എവിടെ ‘ഗൂഗ്ളി’ എറിയണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം... ഞാൻ ഐസിസി (ഇന്റർനാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ) പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീക്കുമായിരുന്നോ? രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലേറുമായിരുന്നോ?’’– പവാർ ചോദിച്ചു.

അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കൂവെന്നു ഫഡ്നാവിസിന് പവാർ ഉപദേശവും നൽകി. ‘‘സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു നിരവധി സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കാണാതാകുകയാണ്. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കു സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം’’–പവാർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, താൻ എറിഞ്ഞ ഗൂഗ്ളി കൃത്യമായി പവാറിൽ കൊണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു സത്യമൊക്കെ പുറത്തുവന്നെന്നും ഫഡ്നാവിസ് ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

2014ൽ ഭരണം നഷ്ടമായെങ്കിലും എൻസിപി മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക ചാലകശക്തിയായിരുന്നു. ശിവസേനയേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കു പിടിവലിയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി എൻസിപി പരസ്യമായി ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ ബിജെപി മുന്നോട്ടു വച്ച കാര്യങ്ങൾ ശിവസേന അംഗീകരിക്കുകയും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2019ലും സമാന സാഹചര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിപദവിക്കു മേലുള്ള വടംവലിയിൽ ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാൻ ശിവസേന വിസമ്മതിച്ചു. അഞ്ചു വർഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദം വേണമെന്ന ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം ശിവസേന നിരാകരിച്ചു. തുടർന്ന് ബിജെപി അജിത് പവാറുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറി.

എന്നാൽ ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ബിജെപി സർക്കാർ അധികം വൈകാതെ താഴെവീണു. തുടർന്ന് ശരദ് പവാർ മുൻകയ്യെടുത്ത് എൻസിപി, കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന സഖ്യത്തിൽ മഹാവികാസ് അഘാഡി രൂപീകരിക്കുകയും, ഈ സർക്കാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. പിന്നീട് ശിവസേനയുടെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തെ ഉദ്ധവിൽനിന്ന് അടർത്തി എടുത്ത് ബിജെപി വീണ്ടും ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: NCP’s Sharad Pawar admits talks with BJP in 2019, calls it political ‘googly’