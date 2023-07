എല്ലാ വിവാഹവും പൊലീസിനെ അറിയിക്കണം; പുതിയ നിർദേശവുമായി ബിഹാർ

പട്‌ന∙ തോക്കില്‍നിന്നു വെടിയുതിര്‍ത്തുള്ള വിവാഹാഘോഷങ്ങള്‍ തടയാന്‍ നടപടിയുമായി ബിഹാര്‍. എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശം. വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വെടിയുതിര്‍ക്കല്‍ മരണത്തിലേക്കും പലര്‍ക്കും പരുക്കേല്‍ക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം വരുന്നത്.

പുതിയ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുന്ന ഹാളുകളില്‍ സിസിടിവി നിര്‍ബന്ധമാക്കി. വീടുകളില്‍ വിവാഹച്ചടങ്ങ് നടത്തുന്നവര്‍ പക്കലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ൈലസന്‍സും അതിഥികളുടെ ലിസ്റ്റും പൊലീസിനു കൈമാറണം. െവടിയുതിര്‍ത്തുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് തടവുശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് ബിഹാര്‍ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

