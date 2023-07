‘എന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ സിപിഎമ്മുകാർക്ക് സാധിക്കില്ല; അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം’

കണ്ണൂർ∙ സിപിഎമ്മിനെ തന്നെ കൊല്ലാനാകില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ രംഗത്ത്. സുധാകരനെ വധിക്കാൻ സിപിഎം വാടക കൊലയാളികളെ അയച്ചിരുന്നുവെന്ന ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോഷ്യേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി.ശക്തിധരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന. ‘‘സിപിഎം തന്നെ ഒരുപാടു തവണ വധിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താലായാലും പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അറിയാമായിരുന്ന ഇക്കാര്യം ശക്തിധരൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറഞ്ഞത് നന്നായി. ഇതുവരെ ഫോണിൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു നന്ദി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്’’ – മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

‘‘എന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ സിപിഎമ്മുകാർക്കു സാധിക്കില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സമ്പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ശക്തിധരൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അതു പറഞ്ഞതു നന്നായി. ആ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു.

ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കേസെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതു വക്കീലുമായി സംസാരിച്ച് ആലോചിക്കും. അതല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേസെടുക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കു തെല്ലുമില്ല. അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. നീതിയൊന്നും അവരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നീതിബോധമുള്ളവരിൽ നിന്നല്ലേ നീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? സ്വന്തം സുഖലോലുപതയ്ക്കായി ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തോടു നമ്മൾ തത്വം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? പോത്തിനോടു വേദമോന്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. അതുപോലെ പിണറായി വിജയനോടു വേദമോന്തിയിട്ടു കാര്യമില്ല. കാരണം പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയനാണ്. അത്ര തന്നെ.

ശക്തിധരനെ എനിക്ക് നേരിട്ടു പരിയമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാം. എന്നെ അറിയാത്ത കൂട്ടര് ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരാ ഉള്ളത്? ശക്തിധരനെ എനിക്കും അറിയാം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല’’ – സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

ഒട്ടേറെത്തവണ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടവനാണ് താനെന്ന്, കണ്ണൂർ ഡിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗത്തിൽ സുധാകരൻ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇനിയും മുന്നേറാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്. ഇമ്പാച്ചി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട. പേരാവൂരിൽ, നിങ്ങളെറിഞ്ഞ (സിപിഎം) ബോംബിനും എനിക്കുമിടയിൽ ഒരു ബ്രീഫ് കേസിന്റെ അകലം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടവനാണ്. എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല, മരിക്കുന്നെങ്കിൽ അന്നു മരിക്കണമായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടു ഞാൻ മരിക്കില്ല’’ – കെ.സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: K Sudhakaran Responds To The Revelation Of G Sakthidharan On Murder Attempt Against Him