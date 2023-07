‘ശുഭവാർത്ത ഉടൻ, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കൂ’: സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ക്യാംപിലെ എംഎൽഎ

ജയ്പുർ∙ ‘ശുഭവാർത്ത ഉടൻ വരു’മെന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അനുകൂലിയായ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനോട് പോരടിക്കുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ജയ്പുരിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് പഞ്ചാബിന്റെ എഐസിസി ഇൻ ചാർജ് ആയ ഹരീഷ് ചൗധരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയമ്പോഴായിരുന്നു ഇന്ദ്രജ് സിങ് ഗുർജറിന്റെ ‘ശുഭവാർത്ത’ ട്വീറ്റ്.

‘‘ശുഭവാർത്ത ഉടൻ വരും, സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക’’ എന്നതായിരുന്നു ഇന്ദ്രജിന്റെ ട്വീറ്റ്.

അതസമയം, മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പൈലറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദീപേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്, ബ്രിജേന്ദ്ര സിങ് ഓല എന്നിവരെയുൾപ്പെടെ പൈലറ്റ് കണ്ടിരുന്നു. ചത്തിസ്ഗഡിൽ ടി.എസ്. സിങ് ദിയോയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിനുപിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഗൗരവമായി ഇടപെടുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതൂകൂടാതെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൈലറ്റിനു കുറച്ചുകൂടി ചുമതലകൾ ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയേക്കുമെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുമതല പൈലറ്റിനു നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ പിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നൽകിയേക്കില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

English Summary: Good news coming soon, friends be patient, tweets MLA from Pilot camp