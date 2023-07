ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മൃതദേഹം മാറി നൽകി; അറിഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ

കൊല്ലം∙ കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മൃതദേഹം മാറി നൽകി. വാച്ചിക്കോണം സ്വദേശി വാമദേവന്റെ മൃതദേഹത്തിനുപകരം മറ്റൊരു മൃതദേഹം ആണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകിയത്. വീട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കാരത്തിനായി പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് മാറിയത് അറിഞ്ഞത്. ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചശേഷമാണ് മൃതദേഹം കൈമാറിയതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

English Summary: Kadakkal Taluk Hospital gave another man's dead body to the relatives