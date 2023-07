സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവർ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി വരുന്നു: പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനെതിരെ മോദി

ഷാഹ്ദോൽ∙ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത സഖ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടേതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മധ്യപ്രദേശിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ മോദി കടന്നാക്രമിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് മോദിയുടെ വിമർശനം.

‘‘കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നുപറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ പരസ്പരം പോരടിച്ചിരുന്നവരാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ പഴയ പ്രസ്താവനകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം പാർട്ടികൾക്ക് കുടുംബ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

കുറ്റാരോപിതർ ജാമ്യം കിട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്താണ്. രാജ്യദ്രോഹപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ അവർ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. തെറ്റായ ഉറപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തവരാണ് പുതിയ പദ്ധതികളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ദുരുദ്ദേശപരവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എതിരുമാണ്’’– മോദി പറഞ്ഞു.

2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾ യോഗം ചേർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോദിയുടെ പരാമർശം. ജൂൺ 23ന് പട്നയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ 15 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ജൂലൈ 13ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരും.

