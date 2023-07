ആകാശക്കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ അയൽവാസിയുടെ 32 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു; 12 കോടി പിഴ ചുമത്തി കോടതി

ന്യൂജഴ്സി∙ യുഎസിൽ അയൽവാസിയുടെ മരം മുറിച്ചതിന് 15 ലക്ഷം ഡോളർ (12 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) പിഴ. വ്യക്തമായ ആകാശക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹെബർ അയൽവാസിയായ നാൽപ്പതുകാരന്റെ തോട്ടത്തിലെ 32 മരങ്ങൾ മുറിച്ചത്.

മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് ഹൃദയം തകർത്തെന്ന് ഉടമയായ സമി ഷിൻവെ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇയാൾ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. മുറിച്ച മാറ്റിയ ഓരോ മരത്തിനും 1000 ഡോളർ വീതവും കൂടാതെ മറ്റു പിഴകളും ചേർത്താണ് 15 ലക്ഷം ഡോളർ അടയ്ക്കേണ്ടത്. മുറിച്ചുമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും വേണം.

20 മുതൽ 150 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള മരങ്ങൾ മാർച്ചിലാണ് മുറിച്ചത്. ഭീകരവിരുദ്ധ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ് ഹെബെർ.

English Summary: US man who slashed neighbour's trees to pay 1.5 million dollar