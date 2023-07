‘അവർ അധികാരത്തിലെത്താൻ കുറുക്കുവഴി തേടും; കേരളത്തിൽ എൻസിപി ഇടതിനൊപ്പം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻസിപിയെ പിളർത്തി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് അജിത് പവാർ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നു കേരള ഘടകം. അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കം എൻസിപി കേരള ഘടകത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.സി.ചാക്കോയും പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എൻസിപി ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരുമെന്നും ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടില്ലെന്നും ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

എൻസിപി മേധാവി ശരദ് പവാർ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ‍ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽതന്നെ അജിത് പവാർ പാർട്ടി വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ‘‘അധികാരത്തോടു താൽപര്യമുള്ളവർ അധികാരത്തിൽ എത്താൻ കുറുക്കുവഴികൾ തേടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എൻസിപിയിൽനിന്നു പോയവർ ഇതിനു മുൻപും പോവുകയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും അതേ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം തിരിച്ചുവന്നവരാണ്.

രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വർഷമാണ് 2024. ബിജെപിക്ക് എതിരെ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരദ് പവാർ. പവാറിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ അണിയറ ഒരുക്കങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 53 എംഎൽഎമാരുള്ള പാർട്ടിയാണ് എൻസിപി. വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശരദ് പവാർ നയിക്കുന്ന എൻസിപിക്കു തന്നെയായിരിക്കും ജനപിന്തുണ’’– പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ബിജെപി വിരുദ്ധസഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയാണു അജിത് പവാർ എൻസിപി പിളർത്തി മറുകണ്ടം ചാടിയത്. 29 എംഎൽഎമാരുമായാണ് അജിത്, ഷിൻഡെ സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അജിത് പവാറിനൊപ്പം എൻസിപി നേതാക്കളായ ധർമറാവു അത്രം, സുനിൽ വൽസാദെ, അതിഥി താക്കറെ, ഹസൻ മുഷ്റിഫ്, ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ, ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ, അനിൽ പാട്ടീൽ, ദിലീപ് വൽസെ പതി എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

