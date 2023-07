‘മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും ദീർഘവീക്ഷണം’: ഫ്രഞ്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ സിഎഎയെ പുകഴ്ത്തി അനിൽ

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ പൊലീസുകാരന്റെ വെടിയേറ്റ് അൾജീരിയ–മൊറോക്കോ വംശജനായ നയെൽ (17) മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി ബിജെപി നേതാവ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഫ്രാൻസിലെ പ്രക്ഷോഭവും ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള അനിലിന്റെ ട്വീറ്റാണ് ചർച്ചയായത്.

ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിയന്ത്രണവിധേയമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അനിൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഫ്രാൻസെന്നും, അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ അനിൽ ആന്റണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സിഎഎയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തത്.

“നരേന്ദ്ര മോദി ജിയുടെയും അമിത് ഷാ ജിയുടെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങാതെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ത്യ തയാറാക്കി. മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പൂർണമായും ഉറച്ചുനിന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യമുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ‌ ഇത് തീർച്ചയായും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമായിരുന്നു.’ – അനിൽ ആന്റണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം, ഫ്രാൻസിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 1311 പേരെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന നയെലിന് വെടിയേറ്റത്. നയെലിനെ വെടിവച്ച പൊലീസുകാരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭകർ അടങ്ങിയില്ല.

മാഴ്സെ, ലിയോൺ, ടുലൂസ്, സ്ട്രാസ്ബുർഗ്, ലിലെ നഗരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം രാത്രിയിലും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടന്നു. മാഴ്സെയിൽ പ്രക്ഷോഭകർ തോക്കു വിൽപനശാലയിൽ നിന്ന് തോക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി. ലിയോൺ നഗരത്തിൽ പൊലീസ് കവചിത വാഹനങ്ങളുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും സഹായത്തോടയാണ് പ്രക്ഷോഭകരെ നേരിട്ടത്. നഗരങ്ങൾ പലയിടത്തും കത്തിയെരിയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു.



English Summary: Anil K Antony drew a comparison between what was happening in France and the CAA