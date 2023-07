കണ്ണൂര്‍ മേയര്‍ സ്ഥാനം കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കില്ല: ലീഗ്

കണ്ണൂർ∙ കോർപറേഷൻ മേയര്‍ പദവി വച്ചുമാറുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കോണ്‍ഗ്രസ്– മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. കണ്ണൂര്‍ മേയർ സ്ഥാനം കൈമാറിയില്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഹകരിക്കേണ്ടെന്നാണു ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരില്‍ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ബഹിഷ്കരിക്കാന്‍ നേതൃയോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്നു കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്‍ കരീം ചേലേരി പറഞ്ഞു.

മേയർ സ്ഥാനം ആദ്യ രണ്ടര വർഷം കോൺഗ്രസിനും പിന്നീടുള്ള രണ്ടര വർഷം ലീഗിനുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. അടുത്ത ആറുമാസം കൂടി മേയർ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം. ലീഗ് അതിനു തയാറുമല്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിലേക്കു ലീഗ് നേതാക്കളായ കെ.എം.ഷാജിയെയും അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരിയെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

2020 ഡിസംബർ 28നാണു കോൺഗ്രസിലെ ടി.ഒ.മോഹനൻ മേയറായി ചുമതലയേറ്റത്. 2023 ജൂണിൽ മേയർ പദവിയിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. 55 ഡിവിഷനുള്ള കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് 36ഉം (കോൺഗ്രസ് –22, ലീഗ് –14), എൽഡിഎഫിന് 18ഉം (സിപിഎം– 16, സിപിഐ– 2) ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റുമാണുള്ളത്.

English Summary: Muslim league says that if mayor position is not given they will not cooperate with Congress