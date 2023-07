‘തലസ്ഥാനം മാറ്റൽ ആവശ്യം സഹകരണ ഗൂഢാലോചന; ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ ഒത്തുകളി’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹൈബി ഈഡന്‍ എംപിയുടെ സ്വകാര്യ ബില്ലിനെയും തുടർ വിവാദങ്ങളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. ആരോപണങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷനേടാൻ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നു മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൈതോലപ്പായയിൽ സ്വർണം കടത്തിയത് അടക്കമുള്ള ഗുരുതര വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണിത്.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും ആരോപണം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഇതിനു കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. സഹകരണ ഗൂഢാലോചനയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വീണുപോകരുതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊച്ചിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈബി ഈഡൻ മാർച്ചിലാണു സ്വകാര്യബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള നഗരമെന്ന നിലയിൽ, തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നുപോകുന്നത് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണു ഹൈബി അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ പറയുന്നത്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം തേടി. അടിയന്തരമായി ഇതിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനാകു എന്നുമായിരുന്നു കത്തിന്റെ ചുരുക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു പുറമേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ ഹൈബിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു. ഹൈബി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതു സ്വകാര്യ ബില്ലാണെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അല്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ പ്രതികരണം.

പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രനേതൃത്വവും ഇടപെട്ടു. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ പാടില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ നേത‍ൃത്വം നിർദേശം നൽകി.

