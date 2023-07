തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊച്ചിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം കോണ്‍ഗ്രസിനില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. പാര്‍ട്ടിയോട് ആലോചിക്കാതെ പാർലമെന്റിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഹൈബിയെ അസംതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈബിയുടേത് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാടല്ല. ഇനി ഹൈബി അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകില്ല. ബില്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചര്‍ച്ചയും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് ഏറ്റവും വാൽസല്യമുള്ള എന്റെ കൊച്ചനുജനാണ് ഹൈബി ഈഡൻ. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു വിളിച്ച് അതിലുള്ള അസംതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടല്ല. സ്വകാര്യ ബില്ലാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ബിൽ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻമേൽ ഒരു വിവാദത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരാറുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യവും ഉന്നയിച്ചത്. അത് ശരിയായ നടപടിയാണെന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല.’

‘‘ഞാനും കൊച്ചിക്കാരനാണ്. പക്ഷേ, കൊച്ചിയിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരം നല്ല സ്ഥലമാണ്. കൊച്ചിയിൽ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. തലസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഇടവുമില്ല. ഇപ്പോൾത്തന്നെ കൊച്ചി ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും കൊച്ചിയിലില്ല. കൊച്ചി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ്. കൊച്ചിക്ക് മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി സർക്കാരിനു നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ്. തലസ്ഥാനം അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. തൽക്കാലം ഈ വിവാദം ഇവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ.’ – സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടിയോട് ആലോചിക്കാതെ ഹൈബി ഈഡന്‍ തലസ്ഥാനം മാറ്റണമെന്ന സ്വകാര്യ ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് ശരിയായ നിലപാടല്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരനും വ്യക്തമാക്കി. തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഹൈബി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടില്ലെന്നും മുരളീധരന്‍ കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു.

