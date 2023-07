യുസിസി: ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒപ്പംകൂട്ടി നേട്ടത്തിന് സിപിഎം നീക്കം; ഒരു മുഴം മുന്നേയെറിഞ്ഞ് ലീഗ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏക സിവിൽ കോഡിന് (യുസിസി) എതിരായ സമരത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള സിപിഎം നീക്കത്തിന് തടയിട്ട് മുസ്‌ലിം ലീഗ്. സമരപരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം ലീഗ് വിളിച്ചു. കാലങ്ങളായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മറന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗവും ലീഗിനൊപ്പം കൈകോര്‍ക്കുമോയെന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച അതേ തന്ത്രം യുസിസിക്കെതിരെയും സ്വീകരിക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ശ്രമം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടുത്തയാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും ലീഗിന്റെ വോട്ടുബാങ്കായ സമസ്തയെ ഉൾപ്പെടെ ക്ഷണിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനം. യുസിസിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അഴകൊഴമ്പന്‍ സമീപനമാണുള്ളതെന്ന് സമസ്തയ്ക്കുള്ളില്‍ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കുകയാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സിപിഎമ്മിനു തടയിടുകയാണു ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിലൂടെ ലീഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിപിഎമ്മിനൊപ്പം സമസ്ത പോകില്ലെന്നാണ് ലീഗിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള ഭിന്നത മറന്ന് ലീഗുമായി ഒന്നിച്ചുപോകാന്‍ തയാറാണെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപി സുന്നിവിഭാഗവും യോഗത്തിനെത്തുമെന്നാണ് ലീഗിന്റെ പ്രതീക്ഷ. സംയുക്തയോഗത്തില്‍ ഭാവി സമരപരിപാടികള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കും.

English Summary: CPM and Muslim League in Political War about Uniform Civil Code