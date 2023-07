‘എന്നെ കൊല്ലാൻ സിപിഎം ശ്രമിച്ചത് 6 തവണ; ഗൂഢാലോചനക്കാർ ഉന്നതങ്ങളിൽ’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം തന്നെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത് 6 തവണയെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവര്‍ ഇന്ന് പാര്‍ട്ടിയിലും സര്‍ക്കാരിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഇവരുടെ ഗൂഢാലോചന ഇന്നും തുടരുന്നു. മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനു ക്ഷണിച്ചത് എന്നെ വകവരുത്താനാണ്. പോകാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒരു സിപിഎമ്മുകാരന്‍ എന്റെ പിഎയെ വിളിച്ച് വിലക്കുകയായിരുന്നെന്നും സുധാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

കെ.സുധാകരനെ കൊല്ലാൻ സിപിഎം ശ്രമിച്ചെന്ന് ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോഷ്യേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി.ശക്തിധരൻ കഴിഞ്ഞദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സുധാകരനെ കൊല്ലാനായി വാടകക്കൊലയാളികളെ വിട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു താനെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിലാണു ശക്തിധരൻ പറഞ്ഞത്.

‘‘സുധാകരനെ എങ്ങനെ വകവരുത്തിയാലും സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹമുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് അയാൾ എന്ന ചിന്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ബോധതലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അടിമ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലെ വിജയം. ഞാനും ആ പ്രചാരണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളി വർഗം ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു പകരം കൊലയാളി സംഘം കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലക്രമത്തിലേക്കു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മാറി’’– ശക്തിധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM had been tried kill me 6 times says K Sudhakaran