‘ഷിൻഡെയ്ക്ക് ശുഭവാർത്തയാവില്ല; അജിത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും’: ഞെട്ടിക്കുമോ ബിജെപി?

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻസിപിയെ നെടുകെ പിളർത്തി ബിജെപി സർക്കാരിൽ ചേർന്ന അജിത് പവാറിന്റെ വിമത നീക്കത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അജിത് പവാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കു പകരക്കാനായി തൽസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നു ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ശിവസേനയെ പിളർത്തിയാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 16 എംഎൽഎമാർ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സഖ്യസർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. അയോഗ്യതാഭീഷണി മാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഷിൻഡെ പുറത്താകുമെന്നും അജിത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നുമാണു സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം.

‘‘ക്യാമറയുടെ മുൻപിലാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഷിൻഡെയെ ഒഴിവാക്കും. ഷിൻഡെയും 16 വിമത എംഎൽഎമാരും അയോഗ്യരാക്കപ്പെടും. ശിവസേനയെയും എൻസിപിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും വിഭജിക്കുകയാണു ബിജെപി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ, അവർക്കതിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. 2024 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സരിക്കും. എൻസിപി നേതാക്കൾ അഴിമതിക്കാരാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേ നേതാക്കൾ രാജ്‌‍‌ഭവനിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതു ‍ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു’’– സഞ്ജയ് റാവത്ത് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

അജിത് പവാറിനെ മറുകണ്ടം ചാടിച്ചത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കു ശുഭവാർത്തയാവില്ലെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീൽ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘സർക്കാരിൽ ഷിൻഡെയുടെ അധികാരം കുറയും. ഷിൻഡെയുടെ പകരക്കാരനായി അജിത് പവാർ വന്നേക്കും. അജിത് എത്തിയതോടെ ബിജെപി സർക്കാരിനു ഭൂരിപക്ഷമായി’’– ജയന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തോടു ബിജെപിക്കും ഫഡ്നാവിസിനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതായി നേരത്തേ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഷിൻഡെ വിഭാഗക്കാരിൽനിന്ന് 10 മന്ത്രിസ്ഥാനമെടുത്ത് അജിത് വിഭാഗത്തിനു നൽകാനാണു ബിജെപിയുടെ നീക്കമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

English Summary: Ajit Pawar will replace Shinde, 16 MLAs of CM to be disqualified soon: Sanjay Raut