സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 30 പുസ്തകങ്ങളിൽ സർക്കാർ പരസ്യം: വിയോജിപ്പുമായി സച്ചിദാനന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 30 പുസ്തകങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക പരസ്യം അച്ചടിച്ചതിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ. പരസ്യത്തെ പിന്തുണച്ച സെക്രട്ടറി സി.പി.അബൂബക്കറിന്റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചത്.



‘സർക്കാരുകൾ വീഴും പുസ്തകങ്ങള്‍ നിലനിൽക്കും’ എന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. പി.എഫ്.മാത്യൂസ്, അൻവറലി, ശാരദക്കുട്ടി, എൻ.ഇ.സുധീർ തുങ്ങിയവരും വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പുസ്തകങ്ങളിൽ എംബ്ലം വയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം നൽകിയത് താനാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കെന്നും സെക്രട്ടറി സി.പി.അബൂബക്കർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Satchidanandan against stamping government advertisement on 30 books of kerala sahitya akademi