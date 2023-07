‘ലക്ഷം കോടിയുടെ കേന്ദ്രപദ്ധതി കിട്ടില്ല; കേരള സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം കള്ളപ്പണം’

കോഴിക്കോട് ∙ രാജ്യത്തെ കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പൊതുപ്രവർത്തന രീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ബൈലോ സംസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാത്തതു കള്ളപ്പണ ഇടപാടിനു വേണ്ടിയാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പൊതു സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നബാർഡിന്റെ കീഴിൽ ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കിയാൽ എല്ലാം സുതാര്യമാവും എന്നതിനാലാണ് ഇടതുസർക്കാർ എതിർക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബാലിശമായ ഈ നടപടി കാരണം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രപദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരു ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പയും സബ്സിഡിയും കിട്ടുന്ന പദ്ധതികളിൽനിന്നു കേരളത്തിലെ കർഷകരെ പുറത്താക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്.

മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബൈലോ അംഗീകരിച്ചതിനാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവും. ഇതിനോട് മുഖംതിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിനു കനത്ത നഷ്ടമാണുണ്ടാവുകയെന്നു വ്യക്തമാണ്. നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം വേണ്ട, കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലൂടെ അഴിമതി നടത്തിയാൽ മതിയെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Kerala Govt has not accepted Central laws of cooperative societies because of black money deal alleges K Surendran