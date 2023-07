ബന്ധുക്കളെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി: പിന്നാലെ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

കണ്ണൂർ∙ കണ്ണൂരിൽ ബന്ധുക്കളെ തീകൊളുത്തിയശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പാട്യം സ്വദേശി രഞ്ജിത് (47) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണു വീട്ടുകാരെ രഞ്ജിത് ആക്രമിച്ചത്. വീട്ടിലെത്തിയ രഞ്ജിത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദേഹത്തു മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീയിടുകയായിരുന്നു. സഹോദരൻ രജീഷ്, ഭാര്യ സുബിന, ആറുവയസ്സുള്ള ഇവരുടെ മകൻ ദക്ഷൻ തേജ് എന്നിവർക്കാണു പൊള്ളലേറ്റത്. തീയിട്ടതിനുശേഷം രഞ്ജിത് കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. പൊള്ളലേറ്റ മൂന്നുപേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

English Summary: Man committed suicide after he tried to kill family members