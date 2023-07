‘സുധാകരൻ എത്രയോ കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്; ഇതൊക്കെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം തന്നെ ആറു തവണ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. സുധാകരൻ എത്രയോ കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളാണെന്നും അതിൽ പ്രമുഖർ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘സുധാകരൻ എത്രയോ കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ വധശ്രമ കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സുധാകരന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്’’– എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.



സിപിഎം തന്നെ ആറു തവണയാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് കെ.സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞത്. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവര്‍ ഇന്ന് പാര്‍ട്ടിയിലും സര്‍ക്കാരിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഇവരുടെ ഗൂഢാലോചന ഇന്നും തുടരുന്നു. മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനു ക്ഷണിച്ചത് എന്നെ വകവരുത്താനാണ്. പോകാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒരു സിപിഎമ്മുകാരന്‍ എന്റെ പിഎയെ വിളിച്ച് വിലക്കുകയായിരുന്നെന്നും സുധാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തി.



