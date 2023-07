പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗം നീട്ടിവച്ചു; ജൂലൈ 17, 18 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അടുത്ത യോഗം ജൂലൈ 17, 18 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ചേരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലാണ് ഇക്കാര്യ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ‘‘ഫാഷിസ്റ്റ്, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്താനും രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ധീരമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.’’– കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിപക്ഷ യോഗം ജൂലൈ 13, 14 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുമെന്നായിരുന്നു എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പാർട്ടി പിളർന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം നീട്ടിയത് എന്നാണ് സൂചന. ബിഹാറിലെ പട്നയിൽ കഴിഞ്ഞ 23നായിരുന്നു ആദ്യ യോഗം. ഈ യോഗത്തിൽ എൻസിപി പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് എൻഡിഎ പക്ഷത്തേയ്ക്ക് മറുകണ്ടം ചാടിയത്. അജിത് പവാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുമെന്നാണ് സൂചന

അതേസമയം, ഈ വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ യോഗം രാജസ്ഥാനിൽ നടത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരും കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. ഹിമാചലിലെ ഷിംലയിൽ നടത്താനാണു മുൻപു നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും അവിടെ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണു ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

English Summary: Next meeting of opposition parties to be held in Bengaluru on July 17-18