പബ്ജി കളിക്കുന്നതിനിടെ പരിചയപ്പെട്ടു; യുവാവിനെ തേടി 4 കുട്ടികളുമായി പാക്ക് യുവതി നോയിഡയിൽ

നോയിഡ∙ നാല് കുട്ടികളുമായി നിയമവിരുദ്ധമായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാനി വനിത പിടിയിൽ. ഓൺലൈനായി പബ്ജി കളിക്കുന്നതിനിടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവിനെ തേടിയാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

യുവാവ് യുവതിയെയും കുട്ടികളെയും വാടക വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടികളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ പൊലീസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ സാദ് മിയ ഖാൻ പറഞ്ഞു. പബ്ജി കളിക്കുന്നതിനിടെ ഓൺലൈനായാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെട്ടത്. നേപ്പാൾ വഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം അനധികൃതമായി യുവതിയും കുഞ്ഞും ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Pak woman comes to India with 4 kids