മലപ്പുറം ∙ കൊണ്ടോട്ടി മുതുവല്ലൂർ ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൗഹൃദ സംഗമത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തി മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പുനരുദ്ധാരണത്തിനു തന്‍റെ സംഭാവനകൂടി കൈമാറിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്.

ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ ആവശ്യം സ്വീകരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു സാദിഖലി തങ്ങള്‍. ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും സമാധാനവും പുറത്തും പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്തിന്റെ മതസാഹോദര്യത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണിതെന്നാണു നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം.

English Summary: Panakkad Sadikali Shihab Thangal came to temple restoration programme at Malappuram