ഗുവാഹത്തി∙ അസമിൽ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം പുഴയിലെറി‍ഞ്ഞ ആൾ അറസ്റ്റിൽ. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണു പിടിയിലായത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അസമിലെ കംറുപ് ജില്ലയിലാണു ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.

എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാനായി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തു പോയ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് തിരികെ വന്നില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സോനപുരിലെ ദിഗരു പുഴയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, നാട്ടുകാർ സോനപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രതിക്കു വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണു പ്രതി പിടിയിലായത്.

