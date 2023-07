കാസർകോട് ∙ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പുത്തിഗെയിൽ സ്‌കൂളിന് സമീപം മരം കടപുഴകി വീണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. അംഗഡിമൊഗർ ജിഎച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആയിഷത്ത് മിൻഹ (11) യാണ് മരിച്ചത്.

വൈകിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. അംഗഡിമൊഗറിലെ ബി.എം.യൂസഫ് - ഫാത്തിമ സൈനബ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിക്കു പരുക്കേറ്റു.

English Summary: Student dies after tree fell over her