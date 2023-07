നികുതി തട്ടിപ്പ്; സർക്കാരിന് 176 കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ യുവാവ് പിടിയിൽ

ചെന്നൈ∙ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പിലൂടെ സർക്കാരിന് 176 കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പേരിൽ സാങ്കൽപിക കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ബാങ്ക് വായ്പ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന ഉറപ്പിലാണ് പലരുടെയും കയ്യിൽനിന്ന് ആധാർ നമ്പറും പാൻ നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ കൈക്കലാക്കിയത്.

നിരവധി കമ്പനികൾ ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി. ജൂൺ 22ന് ഇയാളുടെ സഹായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായയാൾ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ദിവസം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് മുഖ്യപ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിദേശ സിം കാർഡുകളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇവരുടെ 25 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവപ്പിച്ചു. 20 ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി. അത്യാധുനിക മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്, സിം കാർഡുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.



English Summary: Tax fraud mastermind caught while trying to flee country