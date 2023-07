തിരയിൽനിന്ന് മകനെ രക്ഷിച്ച പിതാവിനെ തിര വിഴുങ്ങി; യുഎസിൽ ആന്ധ്രാ സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബപ്പത്‌ല (ആന്ധ്ര പ്രദേശ്)∙ യുഎസിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ ബീച്ചിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കടലിലെ തിരയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽനിന്ന് മക്കളെ രക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ പിതാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്ര പ്രദേശിൽനിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർ പോട്ടി വെങ്കട രാജേഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചതെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ നാലരയോടെയായിരുന്നു അപകടമെന്ന് സഹോദരൻ പി. വിജയ് കുമാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

ബപ്പത്‌ല ജില്ലയിലെ അഡ്‍ഡങ്കി മണ്ഡല്‍ സ്വദേശിയാണ് രാജേഷ് കുമാർ. ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ടു മക്കൾക്കുമൊപ്പം ഫ്ലോറിഡയിലെ ബ്രിജ് 7 വാട്ടർ കമ്യൂണിറ്റിയിലാണ് രാജേഷ് കുമാർ താമസിച്ചിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ജൂലൈ നാലിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അവധിയിലായിരുന്നു രാജേഷും കുടുംബവും.

ഫ്ലോറിഡയിലെ ജാക്സൺവില്ലെ ബീച്ചിലാണ് രാജേഷും കുടുംബവും ഇറങ്ങിയത്. കടലിലേക്കു കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നതുകണ്ട് ഇയാൾ ഓടിച്ചെല്ലുകയായിരുന്നു. മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇയാൾക്കു സാധിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നാലെ വലിയൊരു തിര രാജേഷിനെ പുറകോട്ടുവലിച്ചു. തീരത്ത് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും രാജേഷ് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് മകനും അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കു പിന്നാലെ കുട്ടി കണ്ണുതുറന്നു സംസാരിച്ചുവെന്ന് വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഐസിയുവിലാണ് കുട്ടി.



രാജേഷ് കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ടിഡിപി അധ്യക്ഷൻ എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കത്തെഴുതി.

