ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി: തേജസ്വി, ലാലു പ്രസാദ്, റാബറി ദേവി എന്നിവരെ പ്രതിയാക്കി സിബിഐ കുറ്റപത്രം

പട്ന∙ ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി അഴിമതിക്കേസിൽ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, ലാലുവിന്റെ ഭാര്യയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റാബറി ദേവി എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഡൽഹി റോസ് അവന്യു കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ ലാലു പ്രസാദിനെയും റാബറി ദേവിയെയും ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇവരുടെ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെയും പേരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിബിഐ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.



കേന്ദ്ര റയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന ലാലു യാദവിന്റെ ബിനാമികളായി ആർജെഡി നേതാക്കൾ സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. റെയിൽവേയിൽ നിയമനങ്ങൾക്കു പകരമായി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഭൂമിയും സ്വത്തുകളും ലാലു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആശ്രിതർക്കും തുച്ഛ വിലയ്ക്കു കൈമാറിയെന്നതാണു കേസ്. റെയിൽവേ ജോലി ഒഴിവുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താതെ രഹസ്യമായി നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.



