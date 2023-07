അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ പാഞ്ഞു കയറി ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്കു ദാരുണാന്ത്യം

ഹൈദരാബാദ്∙ അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ പാഞ്ഞുകയറി രണ്ടു സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയവർക്കു നേരെയാണ് കാർ പാഞ്ഞുകയറിയത്. അമ്മയും കുഞ്ഞും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ‌ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പരുക്കേറ്റ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹം ഒസ്മാനിയ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി. അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന കാർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടിയെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

