കോഴിക്കോട്∙ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ (യുസിസി) നാളെ കെപിസിസി നേതൃയോഗം ചേരാനിരിക്കെ മുസ്‍ലിം സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. മുസ്‍ലിം ലീഗ്, സമസ്ത, എകെ സുന്നി വിഭാഗങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായാണു കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്.



പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാർ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ച വേണുഗോപാൽ കോൺഗ്രസ് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പുനൽകി. ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ മുസ്‍ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെപിസിസി നേതൃയോഗം നാളെ ചേരും. ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ സിപിഎം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങവേയാണു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇടപടെൽ.

