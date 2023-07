‘മോദിയുടെ കാർബൺ പതിപ്പാണ് പിണറായി; ഏക സിവിൽ കോഡിൽ വ്യക്തതക്കുറവില്ല’

കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ കെ.മുരളീധരൻ എംപിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്, ഹിന്ദു മുസ്​ലിം പ്രശ്നം മാത്രമാക്കി കാണാൻ ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും ഒരുപോലെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെയും എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൺഗ്രസിനു വേണ്ട. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഏക വ്യക്തി നിയമത്തിൽ സിപിഎം നിലപാട് എന്താണ്? അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇഎംഎസ്സാണ്. പണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ച ആളുകൾ ആണ് സിപിഎം.



ഏക സിവിൽ കോഡിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തതക്കുറവില്ല. ഇന്നലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് നിലപാട് പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസിന് നിലപാടില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞത്. റിയാസിന്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ കൈതോലപ്പായയിൽ കൊണ്ടുപോയ 2.35 കോടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതു കേൾക്കാനാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മോദിയുടെ കാർബൺ പതിപ്പാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഡൽഹിയിൽ ഈനാംപേച്ചി എങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മരപ്പട്ടിയാണ്. പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ എണ്ണൂറോളം കേസുകളാണ് എടുത്തത്. ഇതെല്ലാം പിൻവലിക്കുമെന്നു സിപിഎം പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ 30 കേസു മാത്രമാണ് പിൻവലിച്ചത്. പിന്നെങ്ങനെയാണ് സിപിഎമ്മിനൊപ്പം വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും കൂടെപ്പോവുകയെന്നും കെ.മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊല്ലാൻ ഗുണ്ടകളെ വിടുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. ദേശാഭിമാനി എഡിറ്ററായിരുന്ന ജി.ശക്തിധരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗൗരവതരമാണ്. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരനു സംഭവിച്ചത് കെ.സുധാകരനും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുന്നത്. മോൺസന്റെ കസേരയിൽ കയറി ഇരുന്ന ആളാണ് ലോക്നാഥ് ബഹ്റ. അയാൾക്ക് എതിരെ കേസ് ഇല്ല. ചികിത്സക്ക് പോയ സുധാകരന് എതിരെ മാത്രം കേസ് എടുത്തു.

പ്രശാന്ത് ബാബുവിനെ ഇറക്കിയുള്ള കളിയും വിജയിച്ചില്ല. ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രശാന്ത് ബാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരായെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും കയ്യിലില്ലലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എതിരെയും ഉപയോഗിച്ചത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണെന്നും കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനുമടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കമ്മിഷണർ ഓഫിസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ‍.

