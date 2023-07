സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പനി മരണം കൂടി: വിതുര സ്വദേശി മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തു പനി ബാധിച്ചു ഒരു മരണം കൂടി. വിതുര മേമല സ്വദേശി സുശീലയാണു മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയാണു മരണം. മഴകനത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തു പനിബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. എലിപ്പനി, ഡങ്കിപ്പനി, എച്ച് വണ്‍ എൻ വൺ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പനിബാധിതരായിട്ടും വീടുകളിൽ സ്വയംചികിത്സയുമായി കഴിയുന്നവർ ഏറെയാണ്. പനി, ജലദോഷം, ചുമ, തലവേദന, പേശിവേദന, സന്ധിവേദന എന്നിവ ഡങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, എച്ച് വൺ എൻ വൺ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളായതിനാൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ചികിത്സ തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ‍േശമുണ്ട്.

