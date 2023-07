പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും; മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാർഥികളെ കാണും

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും. മെറിറ്റ് സീറ്റില്‍ 2,63,688 പേരും സ്പോര്‍ട്സ് ക്വോട്ടയിൽ 3,574 പേരും കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ടയിൽ 18,901 പേരും മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിൽ 18,735 പേരും അണ്‍ എയ്ഡഡ് ക്വോട്ടയിൽ 11,309 പേരും പ്രവേശനം നേടി. മെറിറ്റ് സീറ്റില്‍ പ്രവേശന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള 565 പേർ അടക്കം ആകെ 3,16,772 പേരാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 22,145 പേർ പ്രവേശനം നേടി. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് ഒഴിവുകള്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പണം ജൂലൈ 8 മുതൽ 12 വരെയാണ്.

പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നേരിട്ടത്തി വിദ്യാർഥികളെ കാണും. രാവിലെ 9.30നാണ് മന്ത്രി സ്‌കൂളിലെത്തി വിദ്യാർഥികളെ കാണുക. മഴക്കെടുതി മൂലം ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ ഒന്നാം വർഷ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളും സ്‌കൂളുകളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.

