ആലപ്പുഴയിലെ ‍നേതാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കോടിയേരിയോട് ശുപാർശ ചെയ്തു: വെളിപ്പെടുത്തി ടി.പത്മനാഭൻ

പാനൂർ∙ ആലപ്പുഴയിലെ പ്രസിദ്ധനായ സിപിഎം നേതാവിനെതിരായ പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി ഒഴിവാക്കാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് താൻ ശുപാർശ ചെയ്തതായി എഴുത്തുകാരൻ ടി.പത്മനാഭന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തന്റെ സുഹൃത്തായ ആലപ്പുഴയിൽനിന്നുള്ള ആ നേതാവ് അറിയാതെയാണ് ഇടപെട്ടതെന്നും ടി.പത്മനാഭൻ വെളിപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ ചൊക്ലിയിൽ കോടിയേരി സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ടി.പത്മനാഭന്റെ പരാമർശം.

‘‘ആ നേതാവിനെ അപമാനിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്നു കോടിയേരി ഉറപ്പും നൽകി. ആലപ്പുഴയിലെ നേതാവിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചോളൂ എന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞതായി പത്മനാഭൻ വെളിപ്പെടുത്തി. താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ നേതാവ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത്. അച്ചടക്ക നടപടി വന്നപ്പോൾ കോടിയേരി നൽകിയ ഉറപ്പ് ശരിയായി എന്നതാണ് അനുഭവം’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

