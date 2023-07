വൻമരം കടപുഴകി വീണു; ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടത് മണിക്കൂറുകൾ; മുറിച്ചു മാറ്റിയത് നാട്ടുകാർ

തൃശൂർ ∙ തൃശൂർ - ഷൊർണൂർ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം പെരിങ്ങാവ് മധുര ഹോട്ടലിനു സമീപം നൂറുവർഷം പഴക്കമുള്ള മരം റോഡിലേക്കു കടപുഴകി. ഇന്നു പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെയാണു സംഭവം. മരം കടപുഴകി വീണതോടെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും പൊട്ടിവീണു. സ്ഥലത്ത് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി എങ്കിലും മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിൻവാങ്ങി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടാണ് മരം മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഒൻപതു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുവശത്തുകൂടി വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയാണ്.

English Summary: Tree aged hundred fell on the road in Peringavu