മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അതിവേഗതയിലെത്തിയ ട്രക്ക് നാലു വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി 9 പേര്‍ മരിച്ചു. 20 പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. ദുലെ ജില്ലയില്‍ മുംബൈ-ആഗ്ര ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

ട്രക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. രണ്ടു മോട്ടർ ബൈക്കുകള്‍, ഒരു കാര്‍, മറ്റൊരു ട്രക്ക് എന്നിവ ഇടിച്ചു തകര്‍ത്ത ട്രക്ക്, പിന്നീട് ബസ് സ്‌റ്റോപ്പിനടുത്തുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശാലയിലേക്കും ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ബസ് കാത്തിരുന്നവരും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു.



English Summary: 9 Killed As Truck Hits Multiple Vehicles, Crashes Into Dhaba In Maharashtra