വസ്ത്ര വ്യാപാരത്തിന്റെയും ഡ്രൈവർ ജോലിയുടെയും മറവിൽ ലഹരി വിൽപന; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്∙ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു വിൽപനക്കായി കൊണ്ടുവന്ന മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി ബേപ്പൂർ സ്വദേശി പടന്നയിൽ പി.റാസി (29) എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വദേശി കൊടമന കെ.അർജുൻ (28) എന്നിവരെ നർകോട്ടിക് സെൽ അസി.കമ്മിഷണർ പ്രകാശൻ പടന്നയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ആന്റി നർകോട്ടിക് സ്‌പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഫോഴ്‌സും (ഡാൻസാഫ്) ബേപ്പൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ഷുഹൈബ്, എലത്തൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.എം. സന്ദീപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

റാസിയുടെ ബേപ്പൂരിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് 47.830 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ബേപ്പൂർ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. എരഞ്ഞിക്കൽ കൈപ്പുറത്ത് പാലം റോഡിൽ വച്ച് 630 ഗ്രാം കഞ്ചാവും 3.2 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായിട്ടാണ് അർജുൻ എലത്തൂർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.ഇ. ബൈജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലയിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ആന്റി നർകോട്ടിക് സ്ക്വാഡും ബേപ്പൂർ, എലത്തൂർ പൊലീസും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായ രണ്ടുപേരും നാട്ടിലെ മാന്യമായ ജോലിയുടെ മറവിൽ ലഹരി വിൽപന നടത്തുന്നവരാണ്. ബേപ്പൂരിൽനിന്നു പിടിയിലായ റാസി വസ്ത്ര വ്യാപാരം നടത്തുന്നയാളാണ്. വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനെന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ബെംഗളൂരു യാത്രയിലാണ് റാസിയുടെ ലഹരിക്കടത്ത്. വിശ്വാസയോഗ്യരെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇയാൾ വിൽപന നടത്തൂ.

‌എരഞ്ഞിക്കലിൽനിന്നു പിടികൂടിയ അർജുൻ കോൾ ഡ്രൈവറാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ ഡ്യൂട്ടി എന്നു പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി ബൈക്കിലും കാറിലും സഞ്ചരിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇയാളുടേത്. ഇതുവരെ ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിൽ പെടാത്തതിനാലും കച്ചവട രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇവർ.

എന്നാൽ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാസങ്ങളോളമായി ഇവർ ഡാൻസാഫിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളെക്കുറിച്ചു സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഫോൺ രേഖകളും പരിശോധിച്ച് വിശദമായ അനേഷണം നടത്തുമെന്നും ബേപ്പൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.ബിശ്വാസ്, എലത്തൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ എ.സായൂജ് കുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

ഡാൻസഫ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മനോജ് എടയേടത്ത്, അസി. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അബ്ദുറഹിമാൻ, കെ.അഖിലേഷ്, അനീഷ് മൂസേൻവീട്, ജിനേഷ് ചൂലൂർ, സുനോജ് കാരയിൽ, അർജുൻ അജിത്ത്, ബേപ്പൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ദീപ്തി ലാൽ, ശ്രീജേഷ്, ഷിനോജ്, സജില, എലത്തൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്‌ഐ പി.രഞ്ജിത് കുമാർ, റെനീഷ്, രാജേഷ് കുമാർ, മധുസൂധനൻ എന്നിവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Two Arrested With MDMA In Kozhikode