കനത്ത മഴയിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണു; പാടത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വടക്കഞ്ചേരി∙ കനത്ത മഴയിൽ വരമ്പിൽനിന്ന തെങ്ങു കടപുഴകി ശരീരത്തിൽ വീണ് പാടത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ പല്ലറോഡ് വായനശാലക്ക് സമീപമുള്ള പാടത്തു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം. പാടത്ത് കള പറിക്കുകയായിരുന്ന തങ്കമണി (55) ആണ് മരിച്ചത്.

Read also: കടലാക്രമണം രൂക്ഷം, മരങ്ങൾ കടപുഴകി; പാലക്കാട്ട് തെങ്ങ് വീണ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു



പാടത്തു കള പറിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കിടയിലേക്ക് വരമ്പിൽനിന്ന തെങ്ങ് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ വടക്കഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Woman dies after coconut tree fell over her, Palakkad