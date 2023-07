അജിത് പവാറിന്റെ വരവിൽ ഷിൻഡെ ക്യാംപിൽ വിള്ളൽ; ‘എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരല്ലെ’ന്ന് നേതാവ്

മുംബൈ∙ അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിലൂടെ അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം എൻസിപി എംഎൽഎമാർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും, മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ചങ്കിടിപ്പേറ്റി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ശിവസേനാ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു. അജിത് പവാറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും വരവിൽ ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അസന്തുഷ്ടരാണെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള നേതാവായ സഞ്ജയ് ഷിർസത് വെളിപ്പെടുത്തി. അജിത് പവാറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും വരവ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ നേതാക്കളുടെ അതൃപ്തിക്കു കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിർ പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾ നമുക്കൊപ്പം വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതാണ് ബുദ്ധി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിയും അതു തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എൻസിപിയിൽനിന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഒപ്പം വന്നശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില നേതാക്കൾ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കില്ലെന്ന ഭയമാണ് അതിനു കാരണം. എൻസിപി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായതിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ എല്ലാ നേതാക്കളും സന്തുഷ്ടരാണെന്നത് ശരിയല്ല’ – സഞ്ജയ് ഷിർസത് വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കുള്ള ആശങ്കകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഞങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും എൻസിപിക്ക് എതിരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ശരദ് പവാറിനെ എതിർക്കുന്നു. മുൻപ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തും സർക്കാരിനെ നയിച്ചിരുന്നത് പവാറായിരുന്നു. എന്തായാലും എൻസിപി നേതാക്കൾ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചില നേതാക്കൾക്കുള്ള അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു’ – സഞ്ജയ് ഷിർസത് പറഞ്ഞു.

അജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി വിമതർക്ക് 9 മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയതിലും ഷിൻഡെ ക്യാംപിലെ ഒരു വിഭാഗം അസ്വസ്ഥരാണ്. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലെ ഒരാളെപ്പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അവരുടെ 40 എംഎൽഎമാരിൽ 10 പേർക്കു മാത്രമാണ് നേരത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. 20ൽ ഏറെ മന്ത്രിക്കസേരകൾ ഒരു കൊല്ലമായി ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്നതിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇവരെ ഇനി അനുനയിപ്പിച്ചു നിർത്തുക എളുപ്പമല്ല. ധനം, ആസൂത്രണം, ജലസേചനം, സഹകരണം തുടങ്ങി പ്രധാന വകുപ്പുകൾക്ക് അജിത് പവാർ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുമെന്നതും വെല്ലുവിളിയാണ്. ധനം അജിത് വിഭാഗത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എതിർപ്പുയർന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

അതിനിടെ, യഥാർഥ എൻസിപി ഏതെന്ന കാര്യത്തിൽ ശരദ് പവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ള വിമതരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് സൂചന. പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്‌നവും അവകാശപ്പെട്ട് ഇരു വിഭാഗവും രംഗത്തുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഇരു വിഭാഗവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കും.

ആകെയുള്ള 53 എംഎൽഎമാരിൽ 40 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് അജിത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ബാധകമാകാതിരിക്കാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗസംഖ്യയായ 36 പേരെ ഒപ്പം നിർത്തണം. അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ഇരുപക്ഷങ്ങളും സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു മുന്നിലേക്കും വൈകാതെ വിഷയമെത്തും. 13 പേർ മാത്രമേ അജിത്തിന് ഒപ്പമുള്ളൂവെന്നാണ് ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം. തന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമതരോട് നിർദേശിച്ചു.

അതിനിടെ, എൻസിപി പിളർന്നതായി തനിക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ പറഞ്ഞു. ജനപ്രതിനിധികളും ഭാരവാഹികളുമായി പവാർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുപ്രിയ സുളെ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയന്ത് പാട്ടീൽ, പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജിതേന്ദ്ര ആവാഡ് എന്നിവർ എൻസിപി ജനപ്രതിനിധികളെയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെയും ഒപ്പം നിർത്താനുളള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി. മറുവശത്ത് അജിത് പവാർ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്.

