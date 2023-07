യുപിയിൽ 2 സ്ത്രീകളുടെ പകുതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ; അന്വേഷണം

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ പകുതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ റോഡരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ കണ്ടെത്തി. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇവരുടെ മുഖം കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാചി ജാജ്റു ഗ്രാമത്തിലെ പ്രദേശവാസികളാണു 2 സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതും. കക്രല നൗലി റോഡിനു സമീപത്തായിട്ടായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇരുവർക്കും 35 വയസ്സിനടുത്തു പ്രായമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ ആരെന്നു തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണു മുഖം പൊള്ളിച്ചതെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‍മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി അയച്ചു. സ്ത്രീകളാരെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും കേസെടുത്തു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Half burnt bodies of two women found on roadside in Uttar pradesh