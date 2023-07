ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മണിപ്പുരില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി തുടരുന്ന ആസൂത്രിത വംശീയ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്റ് സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം ചെയര്‍മാന്‍ ജോസ് കെ മാണി എംപിയും വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ തോമസ് ചാഴിക്കാടന്‍ എംപിയും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി മണിപ്പുരിലെ കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അജയ് ലംബ അധ്യക്ഷനായി കേന്ദ്ര അഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച നിലവിലെ സമിതി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഒരു സത്യാവസ്ഥയും പുറത്തു വരില്ലെന്ന അഭിപ്രയം ഉയര്‍ന്നതിനാലാണ് സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്റ് സമിതിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മാസം 20 ന് തുടങ്ങുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ച് മണിപ്പുര്‍ കലാപം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം.



മനുഷ്യര്‍ തമ്മിലുള്ള വെറും സംഘര്‍ഷമോ ഏറ്റുമുട്ടലുകളോ അല്ല മണിപ്പൂരില്‍ നടക്കുന്നത്. വിഭജനകാലത്ത് നടന്നതിന് സമാനമായ ആസൂത്രിത വംശഹത്യയാണ് മണിപ്പൂരില്‍ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളെയും അവര്‍ പാര്‍ക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭീകരമായ നരവേട്ടയാണ് മണിപ്പുരില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. കലാപകാരികള്‍ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൂര്‍ണമായും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഗായി പ്രോയിലെ സെന്റ് പോള്‍സ് പള്ളി, കാഞ്ചിപൂരിലെ ഹോളി റെഡിമര്‍ പള്ളി എന്നിവ ഇത്തരത്തില്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. സെന്റ് പോള്‍സ് ദേവാലയത്തോട് ചേര്‍ന്ന പാസ്റ്ററല്‍ സെന്ററും ലൈബ്രറിയും ഹോസ്റ്റലും പൂര്‍ണമായും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. താഴ്‌വര ജനതയെന്നും മലയോര ജനതയെന്നും കൃത്യമായ വിഭജനമാണ് മണിപ്പുരില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത്.

അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും സായുധരായ കലാപകാരികളും ചേര്‍ന്ന് കുക്കി വിഭാഗം പാര്‍ക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് ചുറ്റിനും ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 355-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മണിപ്പുരിന്റെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവിടെ നിലനില്‍ക്കുന്ന അപ്രഖ്യാപിത ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ യാതൊരു നടപടിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇംഫാല്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. ഡൊമിനിക് ലുമോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോള്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരായി മണിപ്പുരില്‍ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണത്തില്‍ വലിയ ആശങ്കയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായ സെയ്തു മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്‍എ കിപ്ഗനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ മണിപ്പുരിലെ സംഭവങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിയോഗിക്കുന്ന അന്വേഷണസമിതികളിലൂടെ ഒരു സത്യവും പുറത്തേക്ക് വരാനിടയല്ല. മണിപ്പുരിലെ യഥാര്‍ത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ഇത് പകല്‍പോലെ വ്യക്തമാകും. മണിപ്പുരിലേക്ക് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും സത്യാവസ്ഥ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അടിയന്തര നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ആണ് വേണ്ടത്. മണിപ്പുര്‍ സംഭവങ്ങളില്‍ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മൗനം തുടരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും കലാപബാധിതര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസം അടിയന്തിരമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, ആരാധനാലയങ്ങള്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എംപിയും തോമസ് ചാഴിക്കാടന്‍ എംപിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

