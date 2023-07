വി.മുരളീധരൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകും?; സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രനു പകരം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരനെ ബിജെപി അധ്യക്ഷനാക്കിയേക്കും. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻമാരെ മാറ്റിയിരുന്നു. കേരളത്തിലും മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന തരത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വി.മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായാൽ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെത്തുമെന്ന പ്രചാരണവുമുണ്ട്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് കാബിനറ്റ് സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കും. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ കെ.സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്നാണ് നേരത്തെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജെ.പി. നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരെ ബിജെപി മാറ്റിയിരുന്നു. തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരെയാണ് മാറ്റിയത്. ഇതിനു പുറമേയാണ് കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നേതൃമാറ്റത്തിന് പാർട്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്.

മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വി.മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് മുരളീധരൻ. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കണമെങ്കിൽ മുരളീധരന്‍ അടക്കമുള്ള പ്രധാന നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാകണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് നേതൃത്വത്തിന്.

