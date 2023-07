തിരുവനന്തപുരം∙ കനത്ത മഴയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിനു മുകളിൽ മരം വീണു. അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി മരം മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്.

English Summary: Kerala Rain Updates - Tree fell on the official residence of the Opposition Leader